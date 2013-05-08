Spaccio nel lametino: in casa gli scovano 720 grammi d’hashish

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto scorsi, i Carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato un 23enne marocchino accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La perquisizione domiciliare

I militari, dopo aver controllato il giovane, notato in un atteggiamento sospetto in piazza 5 dicembre, nella zona di Sambiase, hanno deciso di perquisire la sua casa: nonostante i diversi tentativi dell’interessato di disfarsi della droga presente, sono stati recuperati in totale circa 720 grammi di hashish, suddivisi in più panetti pronti allo smercio, marcati “Zombie Kush”, oltre ad una somma u contante di 320 euro, un bilancino di precisione e del materiale per il taglio e il confezionamento.

Il sequestro e la convalida

Quanto scoperto, assieme al cellulare del ragazzo, è stato ovviamente sequestrato in attesa di approfonditi accertamenti mentre il 23enne è stato posto ai domiciliari, così come disposto dalla Procura della città della Piana.

Nell’udienza di convalida, il Tribunale ha disposto a suo carico l’obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di allontanamento dall’abitazione dalle 22 alle 7 del mattino.