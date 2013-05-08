Tropea: quattro denunce per guida in stato d’ebbrezza, ritirate otto patenti

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire la sicurezza estiva e prevenire reati e comportamenti pericolosi alla guida.

Nel corso di un servizio notturno a Tropea, il 21 agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e i colleghi della Stazione locale hanno denunciato cinque persone.

Il sequestro

Quattro delle persone deferite, una 50enne di Lamezia Terme, un 33enne di Roma, un 60enne di Napoli e un 26enne di Torino, sono state sorprese a guidare in stato di ebbrezza alcolica, con tassi compresi tra 0,83 e 1,42 g/l. Per loro è scattato il ritiro immediato della patente.

Un 20enne di Piscopio, invece, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di un tirapugni metallico, che è stato sequestrato.

Il bilancio

In totale, i controlli hanno portato al ritiro di otto patenti, all'identificazione di 145 persone e alla verifica di 60 veicoli. L'incremento dei flussi turistici ha spinto l'Arma a intensificare la vigilanza nelle aree con una maggiore concentrazione di visitatori, al fine di garantire la sicurezza e la legalità.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, è stata informata dei fatti e sta monitorando costantemente gli sviluppi.