Cesare Pavese e il mito greco: se ne discute a Brancaleone
Sabato prossimo, 30 agosto, alle 18:30, presso la Dimora del Confino Cesare Pavese, si terrà una conferenza dal titolo “Pavese. Raccontò il mito greco, vivendolo a Brancaleone”.
La profezia del bosco
L’evento approfondirà il legame tra l’opera dello scrittore piemontese, il mito classico e il suo vissuto nel territorio calabrese. Verrà anche presentato il libro “La Profezia del Bosco” dello stesso Pavese.
La conferenza vedrà la partecipazione di Pierfranco Bruni, studioso dell'opera pavesiana e autore di volumi di successo come “Amare Pavese” e “Il viaggio omerico di Cesare Pavese”.
Il pensiero dello scrittore
La sua profonda conoscenza del pensiero e della scrittura di Pavese lo rende un interprete autorevole per esplorare il rapporto dell’autore con le radici mitologiche e la loro incarnazione nel reale.
L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Brancaleone, Silvestro Garoffolo, e dell’assessore alla Cultura, Giovanni Alessi. La presentazione sarà curata da Tonino Tringali. Al termine della conferenza, le verrà offerta una degustazione di prodotti locali.