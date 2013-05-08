Elezioni Regionali. Direzione del Pd dà il via libera alla candidatura Tridico

Il Partito Democratico della Calabria dà il suo ok per la costruzione di una grande coalizione unitaria che deve sostenere la candidatura di Pasquale Tridico (QUI) a presidente della Regione alle prossime consultazioni previste ad ottobre di quest’anno.

La relazione del segretario

La decisione è arrivata al termine di un ampio dibattito sulla relazione del segretario, Nicola Irto, presentata stasera nel corso della Direzione regionale del Pd, ed approvata all’unanimità.

Irto, nel documento, ha ribadito quella che era sempre stata la disponibilità dei Dem a guidare la coalizione di centrosinistra, “ma -con grande senso di responsabilità - non ha inteso ripetere gli errori e le divisioni del passato".

Mandato pieno a Nicola Irto

Da qui, pertando la scelta "di privilegiare l’unità come valore prioritario, con l’obiettivo di mantenere compatte tutte le forze riformiste e progressiste della coalizione, oggi più ampia che mai”, ha detto il segretario.

La Direzione regionale ha, quindi, approvato la linea politica indicata da Irto e gli ha conferito un mandato pieno a proseguire su questo percorso politico: “Questa scelta – si legge nella nota ufficiale del Pd – deve dare un governo di cambiamento netto alla Calabria”.