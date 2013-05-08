Regionali, Tridico scioglie le riserve: disponibile con campo largo coeso

L'europarlamentare del Movimento 5 Stelle nonchè ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha sciolto ufficialmente le riserve sulla sua possibile candidatura in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Quest'oggi ha infatti confermato ai microfoni dell'Ansa di essere disponibile alla candidatura, ma ad una sola condizione.

Tridico infatti ha affermato di essere pronto ad accettare solo "se tutte le forze progressiste ci sono". Un chiaro riferimento all'unità del campo largo, che nelle ultime settimane sembrava particolarmente frammentato nella scelta di un nome di rilievo per affrontare il governatore uscente Mario Occhiuto.

L'indiscrezione era trapelata già in mattinata, quando il leader pentastellato Giuseppe Conte aveva già confermato la candidatura non solo di Tridico, ma anche di Vittoria Baldino e di Anna Laura Orrico. Adesso, però, restano da sciogliere proprio le riserve nello stesso campo largo, che dovrà decidere se farsi rappresentare dall'eurodeputato o meno.