Regionali, il passo di lato di Tridico: “Candidato migliore scelto con alleati”

Pasquale Tridico

"Vedremo con gli alleati il candidato migliore. Come M5S abbiamo ottimi nomi: Baldino, Orrico, dirigenti di primo piano del M5S. Il Movimento è maturo in Calabria come in Italia. Agli alleati dico che bisogna stare insieme, perché così si vince. Se stiamo insieme vinciamo". Parole di Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo nonchè ex presidente dell'Inps, in un'intervista pubblicata questa mattina su La Stampa.

Il nome di Tridico si era fatto spazio come quello di un possibile candidato alle prossime regionali, ma oggi questa ipotesi sembra allontanarsi, in quanto è il diretto interessato a ricordare che "ho preso 120 mila preferenze in tutto il sud, oltre 50 mila anche in Campania. Mi sento responsabile verso questi elettori e non vorrei lasciare Bruxelles".

Non risparmia però una serie di stoccate verso Roberto Occhiuto, che accusa di aver "scelto la strada del voto anticipato per cercare di sottrarsi alla magistratura". "Vedo un nervosismo incomprensibile da parte sua. Pensa di utilizzare la regione per questioni sue personali, piuttosto che per il bene dei calabresi".