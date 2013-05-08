Scontro auto moto sulla statale 18, morto 34enne

Un 34enne, originario di Verbicaro, piccolo centro sul Pollino, nel Cosentino, è morto a seguito di un grave incidente avvenuto ieri sera sulla statale 18, in località la Bruca, a Scalea.

La vittima, Justin Alonzi, che vive a Santa Maria del Cedro, era in sella alla sua moto quando - per cause che sono ancora tutte da chiarire - si è scontrata intorno alle 20 con un’auto, sulla strada che collega a Marcellina.

L'intervento dei soccorritori

Sul posto si sono precipitati immediatamente i sanitari del 118 ma per il 34enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale ed vigili del fuoco, per i rilievi e per quanto di rispettiva competenza.