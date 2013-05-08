Strongoli. Richiesta di soldi e minacce alla mamma e alla nonna, “allontanato”

Aggressivo e offensivo nei confronti della mamma e della nonna, che sarebbero state, per mesi, minacciate di morte anche per farsi dare denaro necessario per le sue esigenze.

I reati contestati

Con questo assunto i carabinieri di Strongoli, nel crotonese, hanno eseguito a carico di un 34enne del posto un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendovi mantenere una distanza di almeno 500 metri.

L’uomo è infatti accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione appunto nei confronti delle due familiari.

La denuncia

I primi accertamenti su di lui, da parte dei militari, sono partiti dopo la denuncia da parte delle due donne, ed hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario ritenuto importante a carico dell’uomo, da cui emergerebbe il carattere continuativo degli atteggiamenti aggressivi e vessatori.

Quanto appurato dai Carabinieri è stato poi condiviso dalla Procura della Repubblica di Crotone, che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare, che il Gip ha poi accolto disponendo per il 34enne la misura cautelare.