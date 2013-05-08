Villa: tentano un furto nella futura sede dei carabinieri, colti sul fatto

Un intervento fulmineo dei Carabinieri della Radiomobile di Villa San Giovanni ha impedito un furto che avrebbe colpito al cuore un futuro simbolo di legalità.

Tre individui sono stati arrestati in flagranza mentre tentavano di portare via dei cavi elettrici e del materiale in rame dall’ex Hotel Plaza, nella cittadina reggina. Dopo le formalità sono stati poi messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I movimenti sospetti

L’intervento è scattato nel corso di un normale servizio di pattuglia sul territorio quando i militari hanno notato dei movimenti sospetti all’interno della struttura, da anni ormai in stato di abbandono.

Avvicinatisi con prudenza, hanno così colto i tre mentre stavano tranciando i cavi elettrici e raccogliendo gli altri componenti in rame, già predisposti per esser portati pia.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre ritrovati e sequestrati diversi arnesi da scasso, utilizzati per tentare il furto, elemento che per gli investigatori testimonierebbe la premeditazione e anche la professionalità dei fermati.

Un presidio di legalità

L’ex Hotel Plaza non è un edificio qualunque. La struttura, abbandonata da anni, è stata inserita in un importante progetto di riqualificazione urbanistica e sociale e sarà presto destinata a diventare la nuova caserma dei Carabinieri di Villa San Giovanni, accogliendo sia la Compagnia che la Stazione dell’Arma.

Grazie a un finanziamento pubblico l’immobile, simbolo per troppo tempo di degrado urbano, si trasformerà in un presidio di sicurezza e legalità, al servizio della collettività e nel cuore della città.