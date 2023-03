UniRc. Convegno sull’integrazione dei trasporti, l’Ict, l’energia e lo sviluppo sostenibile

L'aula del Last dell'UniRc

Nei giorni di martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, il gruppo Trasporti del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha organizzato l’evento dal titolo “Integration of Transport, ICT and Energy for smart and sustainable development: Advanced theories and scientific applications for Transportation Systems”

L’evento – organizzato nell’ambito delle attività del “Dottorato in Ingegneria dell’Informazione” e del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile-MOST” - si svolgerà nei locali del Last, il Laboratorio di Analisi dei Sistemi di Trasporto (LAST) del DIIES, edificio principale del Plesso di Ingegneria, in località Graziella.

Il tutto si articolerà con in seminario scientifico dal titolo “Day to Day Dynamic Assignment: state of the art and research perspectives”, tenuto dal prof. Giulio E. Cantarella dell’Università degli Studi di Salerno; un mini-corso dal titolo “Port generations: the dynamic evolution of ports”, tenuto dai proff. Francesco Russo e Giuseppe Musolino del DIIES; e si termirà con le relazioni scientifiche relative a linee di ricerca attive presso lo spoke4-Rail Transportation del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile-MOST”.