Superbonus, Tavernise (M5S): I dati Enea smentiscono il governo nazionale

Davide Tavernise

"Come facciamo a fidarci di un governo che mente spudoratamente ai cittadini? Le pazze cifre sparate sul Superbonus hanno avuto il solo scopo di cercare di giustificare l'ingiustificabile stop all'unica misura che ha risollevato l'economia del Paese e nel contempo ha avviato il processo strutturale per la transizione ecologia".

"Invece che 2mila euro a cittadino, la misura si attesta su cifre molto, ma molto più basse. Per esempio in Calabria, dove oltre il 76% delle opere è già stato consegnato, il costo a persona è di 76,2 euro (fonte ENEA)".

"Cosa sono 76 euro a persona in confronto a tutti i soldi che il governo sta stanziando per procrastinare la guerra in Ucraina o a quelli che dovrà sborsare per provvedere alla cassa integrazione delle migliaia di lavoratori (170mila a livello nazionale, stima ANCE) che stanno per perdere il lavoro?"

E' quanto comunica in una nota Davide Tavernise, capogruppo M5S in consiglio regionale.