I Templari Federiciani della Calabria sui primi tre decreti del protocollo Zeus

Esprimiamo grande apprezzamento per l’emissione, da parte del Questore della provincia di Cosenza, Michele Spina, dei primi tre decreti del “Protocollo Zeus”, sottoscritto tra la Questura di Cosenza e l’Associazione Italiana Mediatori Penali di Cosenza, rivolto agli uomini maltrattanti, autori di violenza domestica e di genere, intimandoli ad interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e invitandoli, al tempo stesso, a seguire un percorso di recupero trattamentale a cura di un team di professionisti.

E’ un risultato storico per la nostra provincia – dichiara il Gran Priore del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani l’Avv. Filomena Falsetta -, in quanto si va verso un nuovo e singolare approccio strutturale e preventivo, finalizzato ad agire in tempo, ad anticipare e a stroncare sul nascere la spirale della violenza.

Uno strumento perfettamente in linea con gli obiettivi della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, tra i quali v’è quello di monitorare e valorizzare l’attività di riabilitazione per uomini maltrattanti.

Uno strumento pensato per aiutare e proteggere le donne aiutando al tempo stesso gli uomini a capire il disvalore delle loro azioni, a far emergere il sommerso tra le mura domestiche ma, soprattutto, a cogliere il valore della vita umana e della sua inviolabilità.