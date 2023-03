La corsa all’oro: perché il prezzo del metallo giallo sta raggiungendo nuovi record e cosa significa per gli investitori

Negli ultimi tempi, l'oro sta raggiungendo nuovi record di prezzo. La corsa all'oro è un fenomeno che ha destato grande interesse nell'ambito degli investitori finanziari, poiché è possibile trarre profitto dall'acquisto e dalla vendita del metallo prezioso. Ma qual è il motivo per cui i prezzi dell'oro stanno raggiungendo nuovi record?

Da un punto di vista macroeconomico, la corsa all'oro può essere considerata come una forma di protezione contro l'inflazione. L’inflazione tende ad erodere il valore della moneta, ma le riserve auree rimangono stabili nel tempo.

Per questo motivo, molti investitori hanno iniziato ad acquistare oro come modalità per proteggere i propri risparmi da fluttuazioni economiche indesiderate. Inoltre, le tensioni geopolitiche contribuiscono anche a spingere i prezzi dell’oro verso l’alto.

Quando si presentano instabilità politica o conflitti internazionali, gli investitori tendono a trasferire parte delle proprie risorse verso beni rifugio come l’oro per evitare volatilità su altri mercati finanziari e assicurarsene contro eventualità negative future.

Prezzo dell'oro

Negli ultimi anni, il prezzo dell'oro è stato in costante aumento e ha raggiunto livelli senza precedenti. Questa corsa al metallo prezioso si è intensificata a seguito della pandemia di Covid-19, che ha provocato incertezza economica globale, riducendo al contempo le aspettative di inflazione e le possibilità di guadagno da parte degli investitori in obbligazioni o altri asset meno rischiosi.

Da un punto di vista storico, l'oro si è comportato bene come strumento d'investimento negli ultimi decenni: il suo prezzo è salito dai $250 l’oncia nel 2001 a più di $1.900 nel 2011; ed ha continuato ad aumentare fin quasi a triplicare nell’arco dell’ultimo decennio. Anche durante la crisi finanziaria del 2008-2009, quando moltissime azioni sono andate in picchiata, l'oro non solo non si era mosso ma addirittura registrava un rialzo del 19%.

I recenti trend positivi hanno portato ad un notevole incremento degli investimenti in oro da parte degli investitori privati: secondo gli analisti infatti queste tendenze sembrano destinate a protrarsi ancora per qualche tempo. Ciò significa che gli investitori hanno accessso all'opportunità di trarre profitto dall'andamentodi prezzo dell'oro con diversificate forme d'investimente come ETF o contratti futures.

Investire in Oro

Investire in oro è una tendenza che sta attirando sempre più investitori. Per chi vuole iniziare a investire in oro, ecco una guida passo-passo su come farlo comprese le opzioni più popolari tra gli investitori.

Gli ETF d'oro sono un modo conveniente per possedere l'oro senza dover acquistare fisicamente delle monete d'oro o dei lingotti. Un ETF è un fondo negoziato in borsa che replica l’andamento del prezzo dell'oro spot. Queste sono le opzioni di investimento più semplici e accessibili ed offrono anche agli investitori la possibilità di detenere direttamente i titoli azionari emessi da società minerarie leader nel settore aurifero.

Gli ETF sono diversificati, trasparenti, liquidi e consentono agli investitori di accedere a un mercato complessivo con relativa facilità.

I contratti futures sul metallo gialllo rappresentano un altro modalità popolare per gli investitori intraday e gli investitori a breve termine per fare trading sull’oro senza necessariamente acquistarlo fisicamente. Con i contratti futures, gli investitori speculano sul prezzo futuro dell’oro senza mai doverne effettivamente possedere la proprietà reale.

I contratti future si basano sulla teoria della domanda/offerta ed il trader entra nel mercato con un capitale limitato seguendo le fluttuazioni del prezzo dell’oro durante il giorno.

Infine l'ultima opzioni per un investimento oro è l'acquisto di monete d’oro fisiche come ad esempio Sterline o Krugerrand o Dollari, oppure lingotti d’oro fabbricati da produttori autorizzati.

Vantaggio / Svantaggio nell'Investimento in oro

Investire in oro può offrire una serie di vantaggi rispetto agli investimenti tradizionalmente considerati più sicuri, come le obbligazioni governative. Per prima cosa, l'oro ha un valore intrinseco che non dipende dalle fluttuazioni della moneta o dei mercati finanziari: è un bene rifugio che rimane stabile e resistente alle oscillazioni del mercato. Inoltre, l'oro non genera interessi né tasse, il che lo rende molto più conveniente rispetto a molti altri asset finanziari.

A differenza delle obbligazioni governative, l'investimento in oro non è limitato al solo guadagno sugli interessi, ma può anche fornire la possibilità di beneficiarne dalla rivalutazione del prezzo. L'oro ha anche alcuni svantaggi rispetto agli altri asset finanziari.

Ad esempio, acquistare fisicamente l'oro significa doverlo custodire in modo sicuro e questo comporta costi aggiuntivi per chi investe. Inoltre, poiché il prezzo dell'oro è fortemente influenzato dall'andamento macroeconomico e politico globale, i suoi movimententi possono essere difficili da prevedere ed imprevedibili a volte.

Infine, ci sono anche commissioni per acquistare e vendere oro e questo può ridurre ulteriormente gli utili realizzati con questo tipo di investimento.

Conclusione

Investire in oro è una scelta di investimento ad alto rischio e potenziale ricompensa, ed è importante considerare alcuni fattori prima di decidere se farlo. La corsa all'oro ha raggiunto nuovi record, rendendo l'oro un protettivo affascinante e volatile.

Per minimizzare i rischi e massimizzare la possibilità di guadagnare quando si investisce in questo protettivo, si dovrebbero prendere in considerazione vari aspetti: il suo costo storico, le previsioni future sul prezzo dell'oro, il livello di rischio che si è disposti a prendere e le proprie esigenze finanziarie.

Inoltre, poiché l'investimento in oro comporta un certo grado di volatilità del mercato, gli investitori dovrebbero avere anche un piano d’uscita nel caso in cui i prezzi dell'oro scendano drasticamente. A tal fine sarebbe utile diversificare i propri investimenti per ridurre il rischio complessivo associato all’investimento in oro.