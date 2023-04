Riciclo. In Calabria la Paper Week: due eventi locali e cinque gli impianti aperti

Giunge alla terza edizione la Paper Week, la grande campagna informativa dedicata al ciclo del riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità.

Da oggi e fino al prossimo 21 di aprile, i cittadini potranno scoprire di più su cosa succede a carta e cartone dopo il cassonetto, partecipando a decine di convegni, iniziative e spettacoli organizzati su tutto il territorio nazionale per approfondire meglio come il gesto quotidiano della raccolta differenziata sia solo il primo fondamentale passaggio di un ciclo virtuoso che coinvolge tutti gli attori della filiera: dai cittadini ai Comuni, dagli impianti di gestione dei rifiuti fino alle cartiere e alle cartotecniche

Una delle novità principali di questa edizione della Paper Week è il grande ritorno in presenza di RicicloAperto: dopo la pausa legata alla pandemia, dal 18 al 21 aprile, oltre 100 impianti in tutta Italia apriranno le proprie porte - in particolare alle scolaresche - per approfondire le diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone

In Calabria saranno così coinvolti oltre 900 studenti che verranno accolti negli impianti e strutture di Rende, alla Calabria Maceri & Serivizi; di Coriglano-Rossano, alla Ecology Green; di Rossano, alla Ecoross; di Lamezia Terme, alla Ecosiste; e Rende, nel riMuseum Museo per l'Ambiente.

“Sulla carta siamo tutti protagonisti”: con questo slogan Comieco ha avviato una specifica call to action, trovando il supporto di tante associazioni, aziende, comuni, insegnanti, scuole, influencer ma anche designer e artisti che con le loro iniziative animeranno il calendario della settimana diventando a tutti gli effetti dei #paperweeker.

In Calabria sono due le iniziative entrate a far parte del calendario della Paper Week ed entrambe nel cosentino. In particolare, a Scigliano, in questo mese, organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo Bianchi con un Laboratorio rivolto agli studenti che riprodurranno le fasi di lavorazione che avvengono in cartiera.

E poi a San Marco Argentano dal 15 al 21 aprile, organizzato dall’Istituto Comprensivo locale con un progetto didattico finalizzato alla conoscenza del concetto di rifiuto e dell’importanza della raccolta differenziata.

Altro appuntamento di richiamo è la Paper Week Challenge, quiz in diretta streaming sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone, coniugando “formazione” e “divertimento”.

La Paper Week Challenge si articola in 5 appuntamenti, da lunedì 17 a venerdì 21 aprile: per partecipare basta iscriversi utilizzando l’apposito form online disponibile al seguente link www.comieco.org/paper-week-challenge-2023. Il più preparato e veloce di ogni manche vincerà un buono Amazon da 100 euro.