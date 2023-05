Tir in panne, chiusa temporaneamente la Nas 572 nel vibonese

A causa di un mezzo pesante in panne è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, in prossimità del km 31,100, nel territorio comunale di Simbario, in provincia di Vibo Valentia.

Al momento il traffico viene deviato lungo le strade locali con segnalazioni sul posto dove sono presenti le squadre Anas per il recupero del camion, la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.