Controlli a Cosenza: eseguiti un arresto, una denuncia e un Daspo urbano

Un 28enne pregiudicato cosentino è finito in arresto dopo che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato con 15 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi.

Oltre allo stupefacente, che teneva in cucina vicino ad alcuni barattoli di sale, i poliziotti delle Volanti hanno rinvenuto del denaro ed un bilancino di precisione. Su richiesta della Procura bruzia, coordinata dal Procuratore Mario Spagnuolo, è stato sottoposto ai domiciliari.

In un altro servizio, invece, sempre gli agenti della Squadra Volante hanno identificato e poi allontanato da viale Parco un parcheggiatore abusivo sottoposto a Daspo urbano.

Infine, grazie ad una segnalazione al 113, un uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma: armato di coltello in bella vista, girovagava sempre su Viale Parco, incutendo timore tra i passanti.