Playoff Serie C. Secondo turno. Crotone-Foggia: stasera è dentro o fuori, Zauli punta sull’ambiente

Stasera alle 20,30 si giocherà il match del Secondo Turno di play-off (quarti di finale serie C), della fase Nazionale. Saranno impegnate Virtus Entella-Pescara, Pordenone-Lecco, Cesena-Vicenza e Crotone-Foggia che si disputerà all’Ezio Scida. La squadra del presidente Giovanni Vrenna è pronta alla sfida e ritorna sul suo campo sostenuta da una tifoseria che non ha smesso di sognare la serie B. È chiaro che occorre fare il conto con una avversario spigoloso, che arriva carico al massimo di autostima per la vittoria (1-0) conseguita in casa.





di Giuseppe Romano

Il Crotone ha molti punti da rivedere in questo match di ritorno contro il Foggia. L’1-0 realizzato dai pugliesi allo Zaccheria ha messo in guardia mister Zauli, nonostante il pronostico favorevole alla sua squadra.

In conferenza stampa il “silenzio” su questa sconfitta è stato d’obbligo, anche da parte dei giornalisti. Pochissimi gli accenni alla sconfitta subita al primo turno, permettendo a Zauli di proseguire il percorso senza troppe pressioni e concedendogli l’opportunità di ampliare il discorso sui valori diversi dei giocatori e nella sua corrente di pensiero: “All'andata abbiamo trovato un ambiente carico e ci siamo fatti sorprendere, ma in casa vogliamo dimostrare le nostre qualità e passare il turno”.

È chiaro che, contro il Foggia, per accedere alla semifinale, è d’obbligo la vittoria, col favore di essere testa di serie. I “satanelli”, invece, potranno contare su due risultati su tre.

Il tecnico pitagorico non fa proclami, non fa parte della sua personalità, e resta del parere che “sarà una partita equilibrata, contro una squadra forte, ma capace di ribaltare il risultato per passare il turno”.

A Foggia il secondo tempo non è andato secondo le aspettative del mister e, allo Scida, chiederà ai suoi “maggiore determinazione nella ripresa” perché non ha visto squadre esultare alla fine del primo tempo.

Questa volta, di sorrisi ne regala pochi, consapevole che l’avversario è una “bestia” che non si lascia domare. Ne avrà parlato in segreto con i suoi ragazzi e i segnali sono tutti positivi.

In sostanza, la lettura degli allenamenti, prima dell’ultimo, lo ha tranquillizzato. In questi novanta minuti, sarà prioritario mettere i “bomber” Chiricò e Gomez in condizione di non essere accerchiati e trovare lo smarcamento e il guizzo giusto, nel momento di finalizzare le azioni offensive prodotte dai centrocampisti. Nota pure per Mogos, che andrebbe meno impegnato in fase difensiva, nella ricerca della maggiore spinta sulla fascia sinistra.

Allo “Scida” avverrà il passaggio di testimone tra due squadre di tutto rispetto. Chi vince ammaina la bandiera per la semifinale. La tifoseria crotoniate, vicinissima alla squadra col cuore e la mente, ha fatto una buona carica di adrenalina da trasmettere ai propri beniamini per tutti i novanta minuti.

Nessun giro di parole inutili, il messaggio è chiaro: “i sogni si realizzano se tutta la squadra ci crede. La qualità c’è!”. Per questo match, è stata messa a punto una coreografia straordinaria.

Una spinta in più per mister Zauli, che punta sull’orgoglio dei suoi ragazzi: “la sfida è partita e vi è la voglia di dimostrare tutti insieme, squadra, società, pubblico, che vogliamo passare un turno alla portata delle nostre corde. Una sfida che abbiamo dentro la pancia e non vedo l’ora di vivere questa partita, perché i ragazzi sono pronti a rifarsi del risultato di Foggia. Sono certo che tutto l’ambiente potrà aiutarci e trascinarci verso la vittoria”.

L’imperativo è vincere, contro un Foggia di grande temperamento, qualità e collaudato alle rimonte. La rosa del Crotone è al completo. Per Zauli, “tutti pronti ad essere protagonisti di questo straordinario evento, anche partecipando negli ultimi cinque minuti: convocato pure D’Errico, che sarà in panchina”. Il tecnico crotoniate ci crede, il campo dirà se ha ragione.

I CONVOCATI

Crotone: Crotone: 1 Dini, 2 Giron, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Bove, 7 D’Ursi, 9 Gomez, 10 Petriccione, 11 Cernigoi, 13 Vitale, 14 Mogos, 15 Papini, 18, Gigliotti, 19 Tribuzzi, 21 Carraro, 22 Branduani, 23 Crialese, 24 Kargbo, 26 Calapai, 32 Chiricò, 36 Spaltro, 40 Lucano, 77 Pannitteri, 86 Awua, 27 D’Errico. Allenatore: Zauli. Diffidati: Kargbo e Mogos.

Foggia: Dalmasso, Kontek, Rizzo, Bjarkason, Frigerio, Petermann, Vacca, Schenetti, Di Noia, Costa, Di Pasquale, Peralta, Beretta, Iacoponi, Thiam, Raccichini, Di Pasquale, Rutjens, Vacca, Di Noia, Iacoponi, Capogna. (Squalificato l’allenatore Delio Rossi. Squalifica anche per Daniel Cosimo Leo)

L’ARBITRO

L’incontro sarà diretto dal signor Davide Di Marco, di Ciampino; Assistenti: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Alessandro Antonio Boggiani di Monza; Quarto Uomo: Eugenio Scarpa di Collegno.

DOVE VEDERLA

Diretta in chiaro su RaiSport e Raiplay per la partita tra Crotone e Foggia, mentre la diretta tv delle altre partite andrà in onda su Sky Sport Tutte le partite sono comunque trasmesse in live streaming per gli abbonati a Eleven Sports e DAZN, oltre che acquistabili singolarmente.