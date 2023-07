Vela. Selezione zonale Optimist: due calabresi si qualificano al Campionato Italiano

Il podio A: 1° Dario Cortese, 2° Eliana Colella, 3° Siria Spatolisano

Sono Dario Cortese, del Club velico Crotone, ed Eliana Colella, del Circolo velico Reggio Calabria, i due velisti calabresi che prenderanno parte al Campionato italiano Optimist 2023.

Entrambe gli atleti si sono qualificati al termine della selezione zonale Optimist della VI zona Fiv Calabria e Basilicata, che si è svolta in due tappe.

La prima si è disputata l'11 giugno scorso a Reggio Calabria; la seconda e conclusiva si è tenuta a Crotone, in due giorni di regate organizzate dalla locale sezione della Lega Navale Italiana.

Alla competizione, suddivisa per fasce d'età, hanno partecipato 15 velisti per la Divisione A (11-14 anni) ed 11 velisti per la Divisione B (8-10 anni). I più grandi hanno sostenuto 9 prove complessive, tre delle quali nella tappa di Reggio; i più giovani 8 prove complessive, anche in questo caso tre delle quali in riva allo Stretto.

LA SELEZIONE DI CROTONE

Al termine di due giornate piuttosto complesse, che hanno messo alla prova le qualità e la versatilità dei giovani timonieri, l'organizzazione è riuscita a concludere tutte le regate previste per la Divisione A, mentre per la Divisione B le condizioni meteorologiche hanno impedito agli atleti più giovani di effettuare la terza prova di giornata nel primo giorno di regate crotonesi.

Il primo giorno, infatti, ha visto prove molto impegnative, con raffiche di vento superiori a 20 nodi che spirava da terra, dunque senza fortunatamente generare troppa onda.

La seconda giornata è stata, invece, caratterizzata da vento debole ed incostante, che ha costretto il Comitato a ripetuti aggiustamenti del campo.

Alla fine, però, le prove previste dal programma sono state portate a termine, grazie alla perizia dell'organizzazione ma anche ai giovanissimi atleti, bravissimi a gestire condizioni di regata così diverse e complesse.

Al termine della due giorni, la Divisione A ha visto trionfare Dario Cortese con due vittorie, un secondo, due terzi e un quarto posto. A brevissima distanza Eliana Colella con 3 primi posti ed un secondo. Sul terzo gradino del podio Siria Spatolisano (del Club Velico Crotone).

La Divisione B ha visto il dominio di Ruben Soda (Club velico Crotone) che ha vinto tutte le prove; seconda Anita Valentina Colella (Circolo velico Reggio) con 4 secondi posti. Terzo il giovanissimo Marcello Maria Morace (Club velico Crotone), che si sta mettendo in mostra nel panorama velico regionale.

IN CHIAVE NAZIONALE

Cortese e Colella rappresenteranno la Calabria al Campionato italiano Optimist 2023 in programma a fine estate. Alla “Coppa del presidente” prenderanno parte Bianca Borrello e Jacopo Francesco Malara (Made in Med Community Reggio Calabria)

Alla “Coppa Cadetti” (riservata ad atleti nati nel 2013) si sono qualificati Ruben Soda (Club Velico Crotone) e Anita Valentina Colella (Circolo Velico Reggio).

Alla “Coppa Primavela” (riservata ad atleti nati nel 2014) parteciperanno Bianca Barilà Ielo e Giuseppe Errigo (Made in Med Community Reggio Calabria)