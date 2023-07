Governatori più amati. Occhiuto gongola: è quarto in Italia e primo al Sud

Roberto Occhiuto

Quarto in Italia e primo nel mezzogiorno. Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto avrà certamente gongolato nell’apprendere che la classifica del Sole24Ore sui presidenti di Regione (e anche sui sindaci) più amati del Paese gli abbia riservato un ottimo posticino sul podio meridionale ed un buon piazzamento in quello nazionale.

Occhiuto ottiene un 59 per cento di preferenze, un punto in più rispetto all’anno scorso ma che gli consente di diventare il capofila del centrodestra non leghista in Regione, ex aequo con Giovanni Toti, presidente della Liguria. Davanti a Occhiuto e Toti i governatori di Lombardia e Piemonte, ovvero Attilio Fontana e Alberto Cirio, rispettivamente col 56,5.

Quanto ai risultati degli altri presidente, sempre secondo il quotidiano economico è Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, il più amato d’Italia, col 69% di preferenze, che scavalca, dopo dodici anni di primato, Luca Zaia, governatore del Veneto, fermatosi al 68,5%. Terzo posto per il collega del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che porta a casa il 64%.

Rispetto al giorno delle elezioni, infine, crescono, nell’ordine, i consenti per lo stesso Bonaccini (Emilia Romagna, +17,6), Renato Schifani (Sicilia, +8,9), Cirio (Piemonte, +6,6%), Vito Bardi (Basilicata, +5,3%) ed il nostro Roberto Occhiuto (Calabria, +4,5%)