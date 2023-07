Moti del ’70 a Reggio. Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza il secondo incontro

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà con un nuovo incontro che dà inizio ad una serie di appuntamenti relativi ai “fatti del ‘70”. I

l sodalizio culturale reggino non è nuovo a queste iniziative, che, insieme ad altri temi della macro storia del novecento, rappresentano alcune delle linee guide che l’Associazione ha inteso storicamente inserire nei propri intenti statutari.

A far data dal 2000, in occasione del trentennale della Rivolta di Reggio, il Circolo Culturale “L’Agorà” si è reso promotore di diversi momenti di riflessione su tale periodo storico, proponendo un ciclo di incontri aventi come tema “Reggio 1970-2000: trent’anni dopo” che si articolò durante l’arco di cinque giornate dedicate alla ‘Protesta’ di Reggio”.

"Quelle giornate di studio - continua la nota dei promotori - hanno rappresentato un momento di riflessione, vista anche la presenza di diverse anime e distinti orientamenti politici, ed in quella occasione scaturì l’idea del museo della Rivolta, successivamente altri incontri sono stati organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà. La prossima conversazione organizzata dal sodalizio culturale reggino, in collaborazione con la Fondazione “Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico”, ha come titolo “Testimonianze sulla Rivolta di Reggio Calabria”.

Alla prossima conversazione organizzata dal sodalizio culturale reggino, parteciperà in qualità di relatore l’onorevole Vincenzo Maria Vita, Direttore dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod).

Il gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” nel corso del suo intervento analizzerà alcuni dei documenti visivi presenti nell’importante istituto culturale. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di Covid 19 e nel rispetto delle norme del Dpcm del 24 ottobre 2020 la conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 21 luglio".