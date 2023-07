Fiamme nella notte a Lamezia: auto distrutta, si indaga sulle cause

Un incendio ha interessato nella notte scorsa un’auto, una Mercedes Classe A, che era parcheggiata a bordo strada in via Tommaso Fusco a Lamezia Terme.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino che ha spento le fiamme e messo in sicurezza il sito.

Disagi si sono registrati, inevitabilmente, per gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.