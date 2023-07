Guerra alla ‘ndrangheta, Dda e investigatori australiani la combattono insieme

Giovedì scorso una delegazione della polizia federale australiana, l’Australian Federal Police-Afp, guidata dal Commander Raegan Stewart e dal National Manager Examination di Acic (l’Australian Criminal Intelligence Commission) Jason Halls, è stata ricevuta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

L’incontro, organizzato nella sala conferenze della sede della Procura della Repubblica, in piazza Stocco, nell’ambito del progetto I-Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta), è servito per discutere della collaborazione tra la Dda di Catanzaro e l’Afp, sul contrasto alla ‘ndrangheta in Australia.

Il progetto I-Can include oggi 18 paesi ed ha lo scopo di diffondere la consapevolezza della minaccia fluida rappresentata dalla ‘ndrangheta in tutto il mondo e di mettere a fattore comune esperienze ed informazioni.

È stato espresso grande apprezzamento per la visita della delegazione dell’AFP, per l’utile scambio di informazioni sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, che testimonia l’impegno sempre maggiore della polizia federale australiana nel combattere le proiezioni internazionali delle associazioni criminali e, in particolare, della di quella calabrese.

Nella circostanza, la delegazione ha visitato anche il Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo, dove nel corso di un briefing dedicato ha illustrato le principali capacità operative della polizia federale australiana.