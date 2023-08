In giro senza cintura e senza casco, oltre cinquanta multe a Catanzaro

Nei primi dieci giorni di agosto i militari della Compagnia di Catanzaro, anche alla luce dei numerosi incidenti stradali con gravi conseguenze che hanno colpito la provincia, hanno inasprito i controlli.

In particolare sotto la lente sono finiti alcuni tra i comportamenti con più pericolosi, come l’uso del cellulare alla guida, le cinture non allacciate, il mancato utilizzo del casco ed il parcheggio sugli spazi riservati ai disabili.

Solo per quelle violazioni sono state oltre cinquanta le sanzioni elevate, praticamente una media di cinque al giorno, più della metà delle quali (38) che hanno riguardato il mancato uso di cinture e caschi.

Otto, invece, quelle inflitte a chi impropriamente ha occupato con il proprio veicolo parcheggi per i diversamente abili, soprattutto nell’area del centro storico del capoluogo.