Inondazione Bardonecchia, Occhiuto esprime “vicinanza e solidarietà”

"Solidarietà al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e al sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti". Così in un tweet Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in riferimento alla violenta inondazione che ha colpito Bardonecchia e, più in generale, parte della Val di Susa.

"La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dalla violenta esondazione del Rio Merdovine e siamo pronti, se richiesto, a dare una mano" conclude il governatore.