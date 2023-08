Presentata la domanda per la Dop del bergamotto fresco di Reggio Calabria

Domani, lunedì 21 agosto, alle 10, presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria il Presidente Antonino Tramontana assieme al Presidente del Consorzio di tutela del bergamotto, al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ai rappresentanti di Unionberg OP e delle associazioni di categoria Copagri, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, e alla Stazione sperimentale per le industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi, faranno il punto sull’iter di riconoscimento della DOP del frutto fresco di Bergamotto di Reggio Calabria, a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda al MASAF e alla Regione Calabria, che dovrà rilasciare il parere di competenza.

Conclusa la fase della registrazione nazionale, la domanda sarà trasmessa alla Commissione europea per l’approvazione definitiva e l’ottenimento del riconoscimento a livello comunitario.

Da tempo la Camera di commercio e tutti i soggetti che parteciperanno all’incontro, hanno intrapreso un percorso di collaborazione finalizzato al riconoscimento della DOP del frutto fresco di bergamotto, come prodotto di eccellenza e pregiata risorsa per l’economia del territorio, per le sue caratteristiche esclusive e per il suo impiego nell’industria agroalimentare.