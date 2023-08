Sorpreso in auto con più di un chilo di cocaina. Arrestato

Durante un controllo su strada, gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Lamezia Terme hanno notato un’autovettura ferma sul ciglio della carreggiata, nei pressi dello svincolo autostradale, con un giovane alla guida ed insospettiti dal parcheggio inusuale in quella zona, hanno deciso di effettuare una ispezione più approfondita.

Durante la perquisizione del veicolo hanno così ritrovato e sequestrato un panetto che poi, dalle analisi della Polizia Scientifica, è risultato essere della cocaina, per un peso di un chilo e duecento cinquanta grammi, un quantitativo che immesso sul “mercato” avrebbe fruttato circa 400 mila euro.

Al termine dell’accurato controllo, il soggetto, identificato per D.S., ventitreenne, è stata arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Siano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha poi convalidato ieri l’arresto disponendone i domiciliari.