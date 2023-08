Prende il via la nona edizione dell’Ausonia Film Festival

Ha preso il via, nell'incantevole Chiostro di Palazzo San Bernardino in Rossano centro, la rassegna cinematografica “Ausonia Film Festival 2023”, giunta quest’anno alla sua nona edizione. Il 24, 25 e 26 Agosto, in occasione del festival, verrà ricordato un artista di grande talento scomparso pochi mesi fa: Francesco Nuti.

Il 24 agosto, alle ore 19:30, si è dato vita alla proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso cinematografico. Alla serata, condotta magistralmente da Mara Larussa, hanno preso parte Pina Amarelli, il consigliere regionale Giuseppe Graziano e il Direttore Artistico Antonio Maria D'Amico. A seguire, dopo un breve break, c'è stato il dibattito speech di Valerio Groppa in ricordo di Francesco Nuti. Al termine, poi, è stato proiettato il film dal titolo: “Madonna che silenzio c'è stasera” con Francesco Nuti.

Il 25 agosto, alle ore 20:30, visione dei cortometraggi a tema ambientale di “Aqua Film Festival”. Condurrà la serata Mara Larussa. A seguire, dibattito con Marco Carchidi di Aqua Film Festival e panel tematico sulla costruzione di un cortometraggio con Valerio Groppa. Al termine dell'incontro-dibattito, poi, ci sarà la visione dei due corti di Groppa: “In fondo a destra” e “Una morte annunciata”.

Il 26 agosto, alle ore 20:30, intervista a Michele Salfi Russo. Condurrà Mara Larussa. A seguire, poi, proiezione del lungometraggio sui Coppola dal titolo: “Il fischio di famiglia”. A settembre gli ultimi due appuntamenti conclusivi. Il 13 sono previsti vari workshop tematici, sempre nel Chiostro di San Bernardino e sempre alle ore 20:30, mentre il 14, nello stesso luogo e alla stessa ora, si terranno le premiazioni con la presenza del Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia.

I tanti cittadini, infine, sono invitati a partecipare ai diversi appuntamenti promossi da “Ausonia Film Festival 2023” nella Città di Corigliano-Rossano. L'ingresso è gratuito.