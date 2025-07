Con Armonie Imperfette al museo di Paludi musiche, canti e balli di tradizione

Cultura e sociale, welfare culturale, musei come luoghi di inclusione ed equità attraverso l’arte e le peculiarità del territorio. Sarà questo (e infinito altro) Armonie Imperfette. Musiche, canti e balli di tradizione: il Museo civico di Paludi diventa spazio di accoglienza, casa di comunità in cui la tradizione e le radici di un territorio prendono forma attraverso la musica, il canto, le danze.

A renderlo possibile saranno le associate e gli associati della Sottosezione Unitalsi di Corigliano-Rossano, che contempla nella propria mission il servizio volontario verso persone ammalate, con disabilità, in difficoltà.

Ciascuno lo farà con le proprie imperfezioni, con tutto l’impegno e la gioia possibili. Persone con disabilità, volontari, genitori: insieme per testimoniare come nulla sia impossibile, quando alla base c’è la volontà tenace e fiera di impegnare le proprie abilità, passando per l’azione del volontariato, quello autentico, che non chiede nulla in cambio, che si dona in un rapporto fatto di reciprocità e gratuità, perché la ricompensa più preziosa è quella di tessere legami umani puliti e disinteressati, tenuti insieme da solidarietà, amicizia, volersi bene.

Esserci l’uno per l’altro

Esserci, l’uno per l’altro. Ogni volta che è possibile. E ci sarà un omaggio speciale alla musica, al talento, allo scavo delle radici di Cataldo Perri, medico per mangiare, musicista per vivere, che da anni si confronta con l’esperienza della malattia, da medico e da paziente, testimoniandolo nella sua musica e nei suoi libri.

Il cantautore, per l’occasione, presenterà il suo inedito “Nicholas e la luna” e l’Unitalsi porterà in scena il suo brano “Laura e il sultano”.

Dare valore alle persone

Dare valore alle persone, a prescindere dalla propria condizione, dare valore a oggetti, reperti, opere d’arte: strade parallele di umanità e luoghi di cultura che si incontrano per raccontare storie di persone, sorrisi, emozioni.

Tutte quelle che hanno accompagnato i mesi di preparazione, con due guide d’eccezione: il Maestro Dante Donato per i balli, il Maestro Prof. Vincenzo Greco per musiche e canti

Ad aver voluto fortemente tutto questo è Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Museo civico di Paludi e del Parco archeologico di Castiglione, volontaria Unitalsi, già presidentessa della Sottosezione di Corigliano-Rossano.

Un onore per la città

Sorride emozionato Domenico Baldino, Sindaco di Paludi: “Avere l’opportunità immensa di ospitare a Paludi la meravigliosa comunità Unitalsi e l’omaggio all’artista talentuoso che è Cataldo Perri, ci riempie di gioia e onora moltissimo. Siamo loro grati per quanto avremo il piacere di vivere e per il messaggio fortissimo che sapranno trasmettere. Credo nell’inclusione, nella possibilità di comunità eque in cui ciascuno possa esercitare i propri diritti. È straordinario poter fare tutto questo nel nostro Museo civico, che insieme al Parco archeologico di Castiglione diventa sempre più luogo di dialogo e comunità, da conoscere e valorizzare al meglio. Siamo onorati, inoltre, all’ISRI di Cosenza e ad AIParC per il concesso patrocinio”.

La fiducia e l’autostima

Felicità ed emozione anche per Rosanna Sinfonico, Presidente Sottosezione Unitalsi e Don Agostino Stasi, assistente diocesano di Sottosezione: “Mesi di preparazione precedono armonie imperfette, di fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, di autostima che cresce e si rafforza, di umanità autentica. Sperimenteremo ancora una volta la forza del volontariato, quello che impegna e restituisce in misura infinita, che racconta la bellezza e la forza della vita, in tutte le sue forme e condizioni. Siamo fieri del cammino compiuto, di quanti si sono prodigati perché tutto questo divenisse realtà e siamo felicissimi che tutto questo avvenga nella bella comunità di Paludi e nel suo prezioso Museo civico”.

Non resta, allora, che dare appuntamento domani, sabato 5 luglio, alle 19.30 nel Museo civico di Paludi, per il dono che armonie imperfette sarà.