In uno scantinato un chilo di marijuana pronta per lo spaccio, arrestato 31enne

Giovedì scorso, i Carabinieri di Archi, nel reggino, hanno arrestato un 31 enne del posto trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di marijuana.

I militari, insieme ai colleghi cinofili della Guardia di Finanza, hanno eseguito una serie di controlli proprio nel cuore del quartiere di Archi, nel capoluogo dello Stretto, sorprendendo l’uomo che avrebbe nascosto la droga in uno scantinato, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato. Il 31enne, al termine del giudizio di convalida, è stato posto ai domiciliari.