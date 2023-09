Cosenza, intensa settimana di controlli: denunce ed arresti

Numerosi controlli sono stati portati a termine dagli agenti di Polizia nell'intera provincia di Cosenza, passata al setaccio da ben 230 equipaggi attivi 24 ore su 24. Complessivamente, sono stati svolti 197 controlli che hanno permesso di identificate 1.904 persone e controllare 1.182 veicoli. Svolti anche controlli di natura amministrativa presso diverse attività commerciali.

Alle attività di controllo stradale - che hanno portato al sequestro di 11 veicoli, alla contestazione di 386 infrazioni stradali ed al ritiro di 24 documenti di circolazione - sono stati affiancati i controlli antidroga coadiuvati dalle unità cinofile. Nel dettaglio, 8 persone sono state denunciate a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Rinvenuta, inoltre, una notevole quantità di sostanze stupefacenti - marijuana, hashish e cocaina - per un peso complessivo di circa 5,7 chili. Il tutto era nascosto all'interno di alcune buste per la spesa lasciate incustodite in un fondo agricolo a libero accesso, all'interno del quale è tato rinvenuto anche una busta contenente oltre 20 mila euro in contati, con alcuni fogli recanti nomi ed importi. Il tutto è stato sequestrato e proseguono le indagini.

Sempre in ambito di droga: un uomo, pregiudicato, fermato per un controllo è stato segnalato per essere stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Due soggetti invece sono stati fermati a bordo di un'auto nella quale era nascosta dell'eroina: il conducente è stato denunciato a piede libero in quanto si è rifiutato di sottoporsi ad esami tossicologici, e gli è stata ritirata la patente.

Infine, a Paola altre tre persone sono state segnalate in qualità di assuntori in quanto trovate in possesso di modiche quantità di marijuana. Emesso anche un provvedimento di ammonimento per atti persecutori.