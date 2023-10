Karate, qualificazioni regionali cadetti: all’Akc quattro ori, due argenti e un bronzo

Ancora un successo per l’Accademia Karate Crotone alla ripresa, dopo la pausa estiva, dell’attività agonistica regionale della Fijlkam Calabria, iniziata con la Fase di qualificazione del Campionato Italiano Cadetti (da 14 a 15 anni) svoltasi a Pianopoli domenica scorsa, 1 ottobre.

Guidati dal M° Rosario Stefanizzi e seguiti dal Coach Angelo Arditi gli atleti selezionati per il kumite (il combattimento a contatto controllato) sono stati Sofia Pignataro -47kgF; Sergio Esposito -48kgM; Simone Chiappetta 78kgM; Salvatore De Seta +78kgM che hanno conquistato il podio più alto con la Medaglia d’Oro nelle rispettive categorie.

Altre due medaglie ma questa volta d’Argento sono giunte invece grazie a Alessandro Cafarda -57kgM e Dionisia Sorrentino nel Kata (esercizio di forma individuale) che ha poi ulteriormente conquistato una medaglia di Bronzo anche nel kumite -61kgF.

Il risultato finale ha confermato quindi, per tutti gli atleti dell’Accademia Karate Crotone, il pass necessario per disputare la Finale Nazionale del Campionato Italiano Cadetti in programma dal 20 al 22 ottobre nel PalaPellicone di Ostia Lido.