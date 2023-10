Karate, kumite e kata: due atleti della Martial Kroton Ryu si qualificano per le finali nazionali

Giorgio Perri e Sarah Monteleone

Obiettivo centrato, con la medaglia d’Argento di Giorgio Perri e il Bronzo di Sarah Monteleone, per l’attività agonistica della scuola crotonese di Karate Martial Kroron Ryu, in occasione delle qualificazioni regionali del Campionato Italiano Cadetti di Karate-Kumite e Kata di domenica scorsa, 1 ottobre, ottobre presso il palazzetto dello sport di Pianopoli.

La gara, patrocinata dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria, e organizzata in collaborazione con le società lametine, alla presenza del Presidente regionale Fijlkam Enzo Migliarese, il Vicepresidente del settore Karate Gerardo Gemelli, il Referente Amministrativo Unico Calabria Viola Zangara e lo Staff organizzativo regionale, ha visto la partecipazione di 57 atleti provenienti da 17 società di diverse provincie calabresi.

La scuola di Karate Crotonese ha schierato due atleti tra cui Monteleone, alla prima esperienza agonistica, nella specialità del Kata (forme), classe cadetti femminili (14-15 anni di età) e Perri, ottenendo dunque ottimi piazzamenti.

I due Karateka, allenati dal Tecnico della Martial Carlo Bellino e dal maestro Francesco Bellino, hanno soddisfatto le aspettative centrando l’obbiettivo di qualificarsi per le finali nazionali, in programma dal 20 al 22 ottobre a Ostia Lido.

Per la cronaca di gara, la pitagorica Monteleone, nonostante la legittima emozione della prima volta, ha realizzato degli ottimi punteggi nell’esecuzione dei suoi kata, ottenendo un buon apprezzamento da parte della giuria arbitrale e l’onorevole medaglia di Bronzo.

Nella specialità Kumite (combattimento), Perri, nella categoria di peso 63 kg, vince i primi due incontri, mentre cede di misura nella finale per il 1° e 2°pst aggiudicandosi la medaglia d’argento e il pass per la finale nazionale.

Sempre per la cronaca, in questa competizione sono stati presenti in veste di Ufficiale di Gara i Karateka della Martial Giuseppe Franco e Claudia Martino, sotto la supervisione dell’Arbitro Mondiale Giuseppe Notarianni e l’Arbitro Internazionale Vincenzo Martino.

Soddisfatto il Maestro Bellino, presente alla competizione in veste di Responsabile del Centro Tecnico Regionale per visionare i nuovi talenti di Calabria, insieme al Commissario Tecnico Regionale, il Maestro Luciano Dischiera, sia per l’obbiettivo centrato dai suoi atleti e il suo tecnico Carlo, che dal buon livello tecnico espresso dagli Atleti calabresi partecipanti.