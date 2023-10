Tonni pescati in barba al divieto: sequestro da oltre una tonnellata a Crotone

Proseguono i controlli sulla filiera della pesca a Crotone. Il personale della Guardia Costiera è impegnato nella verifica del rispetto delle normative comunitarie sulla tutela degli stock ittici maggiormente interessati dalla pesca.

Nella tarda serata di ieri, 13 ottobre, sono stati fermati due furgoni isotermici per un controllo. All'interno dei due mezzi sono stati rinvenuti, rispettivamente, 38 e 51 esemplari di tonno alalunga, la cui pesca è proibita per tutto il mese di marzo e di ottobre.

Gli 89 esemplari recuperati - per un peso di oltre una tonnellata: 445 chili sul primo mezzo e 576 sul secondo - sono stati immediatamente sequestrati e sottoposti ad una verifica dell'Asp. Dichiarati commestibili ed in buono stato di conservazione, sono stati donati in beneficienza.

Discorso diverso invece per i due autisti sorpresi con il carico proibito: entrambi sono stati sanzionati con un verbale da 2 mila euro.