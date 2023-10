La Riserva del Mesima cerca un direttore e un commercialista, come candidarsi

Continua l’impegno del Wwf Vibonese per la tutela e la valorizzazione della Riserva regionale del Fiume Mesima, fortemente voluta dall’associazione e dai suoi volontari vista la sua importanza naturalistica, soprattutto per l’avifauna legata alle zone umide, per come emerso dalle ricerche della biologa nicoterese Jasmine De Marco.

Istituita con legge regionale del 12 dicembre 2022 (primo firmatario il Consigliere Regionale di minoranza Ferdinando Laghi), la Riserva del Fiume Mesima si trova al confine tra le province di Vibo e Reggio, e vede come ente attuatore la stessa Organizzazione Aggregata “Wwf Vibo-Vallata dello Stilaro”, di cui è presidente Guglielmo Galasso.

Nell’intento di adempiere a tutti gli obblighi imposti per dare concretezza alla realizzazione della Riserva, che prevede tra l’altro la bonifica delle zone più degradate, camminamenti e torri per il birdwatching, educazione ambientale nelle scuole e nei comuni interessati e coinvolti direttamente, il Wwf vibonese è alla ricerca di due figure professionali e per questo ha pubblicato sul sito della Riserva del Fiume (riservafocemesima.it) e sul sito wwfvibo.it, alla sezione “Avvisi e bandi”, le manifestazioni di interesse per la ricerca di un Direttore e un Commercialista della Riserva.