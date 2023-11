Percorso di studi sulle migrazioni della Consulta delle aggregazioni laicali e dell’Ufficio Migrantes

La Consulta delle Aggregazioni Laicali e l’Ufficio di pastorale Migratoria-Migrantes dell’Arcidiocesi di Crotone - S. Severina organizza il 10 novembre prossimo alle ore 18, nella sala S. Agostino della parrocchia di S. Rita in Crotone, il terzo appuntamento del Seminario di studio e formazione relativo al fenomeno delle migrazioni.

Maria Cristina Molfetta, referente area ricerca e documentazione della Fondazione Migrantes Nazionale, intratterrà il pubblico presente attraverso una lettura articolata delle indagini ottenute in archi temporali e luoghi precisi e determinati.

"Il suo intervento - si legge in una nota della segreteria organizzativa del corso- si colloca così nel percorso che il Seminario si è posto di realizzare e che ha come obiettivo quello di informare e formare in merito al tema delle migrazioni, aldilà dei fatti che molto clamore hanno suscitato anche nel nostro territorio, al fine di promuovere una consapevolezza piena di quanto accade e di quello che è auspicabile fare nel rispetto della dignità umana di ciascun uomo".