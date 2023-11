Crotone, gli ingombranti li abbandonava col carretto: ripreso e sanzionato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un frigorifero, una lavatrice, un armadio e delle bombole di gas. Non è un pacchetto offerta, ma tutto il materiale abbadonato da un uomo, nei giorni scorsi, nelle adiacenze di alcuni cassonetti nel centro storico di Crotone. Materiale ingombrante, che ovviamente doveva essere conferito presso una delle isole ecologiche cittadine.

Tuttavia, nonostante l'ausilio di un carretto, l'uomo ha abbandonato il tutto in pieno centro, scaricando sia di giorno che nottetempo. Sfortunatamente per lui, però, ogni viaggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza impegnate dal Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale di Crotone, diretta da Francesco Iorno e particolarmente attenta nel contrastare i reati in materia.

Grazie alle registrazioni, oltre che all'impiego di fototrappole e di agenti in borghese, l'uomo è stato identificato, fermato e sanzionato, ed oltre a pagare la multa ha dovuto anche ripristinare i luoghi rimuovendo quanto abbandonato nei giorni scorsi.