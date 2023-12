Tragedia ferroviaria, Pd: assessore Staine riferisca su situazione trasporti calabresi

Nella riunione di oggi della Conferenza dei capigruppo il Partito Democratico chiederà di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale l’informativa dell’assessore ai Trasporti Emma Staine sulla situazione dei trasporti calabresi.

Ad annunciarlo è il capogruppo del Pd a palazzo Campanella Mimmo Bevacqua che vuole accendere i riflettori sulla sicurezza e l’efficienza della rete dei trasporti regionali, dopo il tragico incidente avvenuto a Corigliano-Rossano (QUI).



Un incidente che - spiega Bevacqua – “ripropone con urgenza il tema della sicurezza della rete ferroviaria calabrese che continua a versare in condizioni non adeguate, nonostante l’ingente mole di finanziamenti che sono arrivati negli ultimi anni per il suo ammodernamento”.

Pe il Dem è quindi urgente che l’assessore regionale ai Trasporti vada in Consiglio a riferire sullo stato dell’arte e illustrare il cronoprogramma dei prossimi interventi.

“La sicurezza della rete - dice il capogruppo - non può essere più trascurata e occorrono le opportune risorse per investire nelle nuove tecnologie in grado di evitare che possano verificarsi nuovi incidenti. È dal 2018 che Rfi ha nel suo portafoglio 500 milioni di euro per l’ammodernamento e l’elettrificazione della linea ionica. Ma è necessario fare un punto anche sullo stato degli investimenti legati sia al Pnrr che al Por, per valutare le possibilità effettive di intervento”.

“Avevamo già espresso la nostra preoccupazione per la cancellazione dal piano dei trasporti, di progetti qualificanti come, tra l’altro, il collegamento intermodale aeroporto stazione Fs di Lamezia Terme-Germaneto-Cz lido, che sono stati stralciati dal Por. Pertanto è indifferibile avviare una proficua interlocuzione in Consiglio anche per fare in modo che Rfi si assuma le sue responsabilità”, conclude Bevacqua.