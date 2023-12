Furti in case e refurtiva venduta su internet, sgominata gang della Locride

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Agivano in piena notte, aiutati evidentemente dal buio, utilizzando auto che non potessero essere ricondotte a loro mettendoci su delle targhe rubate; prendevano così di mira case solo occasionalmente abitate, ma anche attività commerciali e imprenditoriali, e vi entravano dentro forzando le porte di ingresso. Spesso, prima di effettuare il colpo, effettuavano anche delle ricognizioni, per più giorni, degli obiettivi da depredare.

“Una vera e propria strategia d’azione” l’hanno definita gli inquirenti che stamani ritengono di aver smantellato una gang composta da cinque persone, di età fra i 18 e i 45 anni, appartenenti allo stesso nucleo familiare, la cui base logistica sarebbe stata nella cittadina di Bovalino, nella locride.

Il blitz, scattato nella notte anche a Lamezia Terme, ha visto scattare l’arresto, ai domiciliari, per tre di loro, mentre un altro è stato sottoposto all’obbligo di firma, ed uno ancora è stato collocato in una struttura ministeriale per i minorenni, non avendo ancora 18 anni all’epoca dei fatti.

Tutti sono accusati di far parte di una presunta associazione a delinquere finalizzata appunto alla commissione di ripetuti furti in abitazione e in strutture pubbliche o private e di ricettazioni.

L’indagine è partita nel marzo scorso da parte di Carabinieri della Stazione di Bovalino che a fronte della recrudescenza di furti in case e negozi, già nelle prime fasi, eseguendo dei minuziosi sopralluoghi e studiando il modo d’agire dei malviventi, ipotizzarono la presenza sul territorio di una organizzazione stabile e duratura che effettuasse i colpi.

Dal Novembre del 2022 all’Ottobre di quest’anno, al gruppo criminale vengono contestati diversi furti, tra i quali quelli nel Centro Commerciale “I Gelsomini” e nella ditta di raccolta rifiuti Company service, oltre a svariati episodi di ricettazione, molti dei quali commessi con l’aggravante di aver determinato o comunque essersi avvalsi della partecipazione di minorenni.

La merce rubata veniva poi venduta anche tramite pubblicando degli annunci su noti siti di e-commerce.

Al termine delle perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato i vari strumenti da scasso e i capi di vestiario che si ritiene siano stati indossati nei vari furti.

Le due ordinanze di applicazione di misure cautelari personali sono state emesse dai GIP del Tribunale di Locri e del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica di Locri e della Procura della Repubblica per i minorenni del capoluogo dello Stretto.