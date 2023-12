Il Faro di Capo Trionto è definitivamente del Comune di Corigliano-Rossano

Con l'ultima firma, agli ultimi atti formali, da questa mattina il Faro di Capo Trionto è definitivamente di proprietà del comune di Corigliano-Rossano.

Nella sede comunale di Palazzo Bianchi nella mattinata di oggi, alla presenza di una nutrita delegazione di rappresentanti dell'agenzia del Demanio e del direttore regionale Vittorio Vannini, del segretario generale comunale Paolo Lo Moro, dei dirigenti comunali Danilo Fragale e Francesco Castiglione, dell'assessore all'assetto urbano, Tatiana Novello e del sindaco, Flavio Satsi, l'agenzia ha trasferito in proprietà al comune il bene, grazie alle procedure del federalismo culturale.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione, avvenuta lo scorso settembre tra il Mic-Segretariato Regionale per la Calabria, l’Agenzia del Demanio e l’amministrazione comunale, si avvia per questo storico edificio l’iter di valorizzazione per riqualificarlo e garantirne la protezione e la conservazione. L’investimento complessivo previsto è di 900 mila euro, finanziato in parte con fondi del Comune e in parte con quelli assegnati dalle risorse Fsc 2014-2020 nell’ambito del finanziamento "Cis Calabria – Svelare bellezza", e costituisce parte di un più ampio progetto per la creazione di un Parco Biomarino, il cui investimento complessivo è di circa 2 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un Museo del mare dove verranno ospitate mostre ed esposizioni temporanee, programmi culturali multidisciplinari per coinvolgere i giovani e le persone più fragili, e un punto esterno di osservazione panoramico, collegato con il museo in modalità virtuale. Inoltre, grazie a una convenzione con i dipartimenti dell’Università degli Studi della Calabria, verrà creato un hub scientifico-culturale per lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca sulla flora e la fauna marina e costiera.

"Con la firma di oggi portiamo a compimento e chiusura un lungo percorso caratterizzato da una costante e proficua collaborazione tra enti con il fine unico della valorizzazione di un bene culturale di rilevante importanza per il territorio, il Faro di Capo Trionto – afferma l’assessore Tatiana Novello – per il quale abbiamo già pronti una rilevante progettualità".

"Con oggi chiudiamo, in maniera definitiva, l’acquisizione del Faro di Capo Tronto al patrimonio del Comune. Grazie a questa firma il potremo occuparci di riprendere e valorizzare questo splendido luogo, un pezzo di storia italiano in un paesaggio meraviglioso – conclude sindaco Flavio Stasi – nel frangente abbiamo già proceduto a realizzare una progettazione, quella del Parco Bio Marino e di proporla a finanziamento col Cis Calabria, ottenendo quasi due milioni di euro. Un altro passo verso la valorizzazione del nostro splendido territorio".