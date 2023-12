Maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, un arresto a Cosenza

Ancora un arresto in Calabria per maltrattamenti e violenze nei confronti di una donna: questa volta gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un cinquantasettenne cosentino in flagranza di reato, dopo una richiesta di aiuto da parte della vittima.

È stata proprio la donna a chiamare la Polizia dopo l'ennesima aggressione fisica avvenuta tra le mura domestiche, riuscendo ad approfittare di una temporanea assenza dell'uomo. Questo è poi ritornato presso l'appartamento e, vedendo i poliziotti, sarebbe andato in escandescenza.

Mentre gli agenti ceravano di ricostruire la situazione, questo, in evidente stato di alterazione, urlava e minacciava la malcapitata, tentando addirittura di sfondare la porta per aggredirla. Circostanza evitata dagli agenti, che sono riusciti a bloccarlo ed immobilizzarlo.

Al termine delle formalità il soggetto è stato arrestato per direttissima con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, e posto ai domiciliari presso la propria abitazione.