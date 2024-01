Crotone, non si fermano i controlli in via Acquabona: un arresto per droga

Proseguono serrati i controlli nel quartiere di Acquabona a Crotone, nota e fiorente piazza di spaccio cittadina già interessata numerose operazioni antidroga, l'ultima delle quali ha portato all'arresto di 12 persone. Al netto di ciò, però, gli agenti della Squadra Mobile continuano a rinvenire ingenti quantità di sostanze stupefacenti, nel corso di attività di pattugliamento e controllo.

L'ultimo episodio nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno avvistato un soggetto ivi residente, ventinovenne crotonese già noto per precedenti specifici, che si aggirava per il quartiere in auto. Fermato per un semplice controllo si sarebbe da subito mostrato insofferente, al punto da convincere i poliziotti ad eseguire una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di oltre 4 mila euro in contanti.

Circostanza sospetta che ha portato gli agenti a svolgere ulteriori perquisizioni nell'abitazione del giovane, all'interno della quale sono stati rinvenuti ben 131 grammi di cocaina ed 86 grammi di hashish, assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine delle attività il soggetto fermato è stato tratto in arresto, mentre tutto lo stupefacente è stato sequestrato.