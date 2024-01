Cosenza. Aggredì il fratello, il padre reagì e gli sparò: va in carcere

Si aggrava la posizione del quarantaquattrenne fermato pochi giorni fa a seguito di una violenta lite familiare degenerata in una sparatoria (LEGGI).

Secondo quanto ricostruito, il 3 gennaio scorso in una abitazione sita di Piazza Mancini, in pieno centro di Cosenza, una violenta lite tra due fratelli avrebbe causato l'intervento del padre che, armato di pistola, avrebbe esploso un solo colpo ferendo l'indagato alla gamba.

In un primo momento (e dopo le necessarie cure in ospedale) il ferito era stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Tuttavia, la Procura avrebbe chiesto un aggravamento della misura cautelare, accolta dal Gip ed eseguita quest'oggi dai Carabinieri. L'uomo è stato dunque trasferito nel carcere cittadino dove si trova in stato di arresto.