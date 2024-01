Scuola ed autonomia differenziata, le preoccupazioni dei sindacati calabresi

"Siamo fortemente preoccupati per gli effetti che il disegno di legge sull'autonomia differenziata, qualora giungesse a compimento, produrrebbe nei settori da noi rappresentati, incidendo così, profondamente sul diritto all’istruzione, alla libertà di insegnamento e mutando certamente in peggio la realtà e il quadro del Paese e, in particolar modo, della nostra regione e della nostra comunità".

È quanto affermano in una nota stampa i referenti regionali di Flc Cgil, Domenico Denaro, Cisl Scuola, Raffaele Vitale, Snals Confsals, Aldo Romagnigno, e Gilda, Antonino Tindiglia, che " intendono rivolgere, a tutte le senatrici e senatori eletti nella nostra regione" una possibilità di confronto e dibattito sul tema in base alle loro considerazioni.



"Il progetto riformatore espone la scuola al rischio di un’autentica regionalizzazione differenziando le norme generali sull’istruzione, che dovrebbero invece, così come sono definite negli articoli 33 e 34 della costituzione, essere garantite a applicate sull’intero paese in maniera uniforme" specificano i sindacati. "Gli ordinamenti scolastici, le funzioni e l’organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola, risulterebbero, per queste ragioni, incompatibili con il valore universale e unitario della scuola".

"Per noi, tutta la comunità educante e democratica e il contratto collettivo nazionale di lavoro non possono che avere carattere nazionale e indivisibile" puntualizzano nella nota. "La regionalizzazione della scuola provocherebbe, in relazione al proprio territorio di appartenenza, effetti negativi sulla quantità e la qualità del lavoro svolto nonché sugli aspetti legati al ruolo giuridico ed economico del personale. In modo particolare in una regione come la nostra dove tutto ciò aumenterebbe il divario che, sotto molti aspetti, la separa dal resto del paese".

"Tale ottica condanna coloro che vivono in contesti difficili e deprivati ad uno stato permanente di povertà e smentisce la strategia del PNRR di riduzione dei divari territoriali e di contrasto alle povertà educative accentuando disuguaglianze di fatto già oggi evidenti e che in modo esplicito lo stesso PNRR si prefigge di ricomporre" evidenziano ancora. "È indubbio che il trasferimento alle Regioni di pieni poteri riguardanti materie quali il reclutamento, la valutazione, la formazione, la mobilità del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti, potrebbe favorire dinamiche di condizionamento processi più accentuate di quanto non avvenga in un sistema di dimensione più ampia e garantito da uno status di autonomia delle scuole costituzionalmente riconosciuto".

"Il richiamo forte resta l’articolo 3 della Costituzione, con particolare riferimento al comma secondo, laddove si dice: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" concludono i sindacalisti. "Per i motivi finora discussi, chiediamo al Senato che la parte del disegno di legge riguardante l’istruzione, sia stralciata".