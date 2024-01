Inchiesta Secreta Collis, spaccio di droga con base a Catanzaro: tre arresti

Sono tre i soggetti tratti in arresto questa mattina dagli agenti delle squadre mobili di Roma, Palermo e Reggio Calabria, a seguito di un'indagine svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Una indagine che ha riguardato un gruppo di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti - prevalentemente cocaina - tra le città di Vibo Valentia e Catanzaro.

Questa mattina, dopo una prima operazione svolta lo scorso 15 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile di Catanzaro hanno contestato anche i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a seguito dei rilievi svolti nella zona nord della città.



Per tali motivi i tre indagati- Gaetano Muscia, Santina Pasqualone e Cristian Papasidero - tutti accusati di cessione di stupefacenti, sono stati tratti in arresto e trasferiti in carcere come deciso del gip del tribunale di Catanzaro.