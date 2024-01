Calcio, Promozione. La Rossanese vince in trasferta contro il Campora

La Rossanese calcio del Presidente Fabio Abbruzzese e di mister Luca Aloisi, vincendo fuori casa con il Campora (2-1) domenica 28 gennaio 2024, consolida il suo primato in classifica nel Campionato di Promozione Calabrese, girone “A”, con 47 punti frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Questa la classifica: ASD Rossanese calcio (47 punti), Altomonte (39 punti), D.B. Rossoblù Città di Luzzi (37 punti), Trebisacce Calcio (34 punti), Cassano Sybaris (32 punti), Sersale Calcio 1975 (31 punti), Città Amantea 1927 (30 punti), Campora calcio (26 punti), Soccer Montalto (26 punti), Mesoraca calcio (26 punti), V.E. Rende (23 punti), Juvenilia Roseto Capo Spulico (17 punti), Mangone calcio (15 punti), Cotronei calcio (14 punti), San Fili 1926 (10 punti), Mirto-Crosia (8 punti).

Soddisfatto, in modo particolare, mister Luca Aloisio per la prestazione della squadra e per la meritata vittoria ottenuta in trasferta. Ennesimo risultato positivo che sta facendo sognare i numerosi tifosi e supporters di fede rossoblù.