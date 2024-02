Prodotti ittici non tracciati e strumenti da pesca illeciti. Multe e denunce nel catanzarese

Nel corso del fine settimana, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli specchi acquei e dei controlli sulla filiera della pesca, la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, ha sanzionato un venditore ambulante nel Comune di Gizzeria per la detenzione di circa 25 chili di prodotto ittico non tracciato e quindi derivante da un’attività di pesca irregolare, contraria alle normative di settore. Il prodotto, una volta constatato da parte del personale sanitario il buono stato di conservazione, è stato devoluto in beneficienza.

Nella stessa giornata, nel golfo di Lamezia, i mezzi navali della Guardia Costiera hanno sanzionato i conduttori di due barche da diporto per detenzione illecita di reti da pesca e sequestrato gli attrezzi irregolari. Nel complesso sono state elevate plurime multe per un ammontare complessivo di 3.500 euro.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni, sia via terra che via mare, al fine di garantire la sicurezza della navigazione ed il contrasto della pesca illegale.