Lettera con minacce a Gratteri per intimare scarcerazione: autore incastrato da perizia

Avrebbe voluto ottenere la scarcerazione Salvo Gregorio Mirarchi, trentatreenne soveratese coinvolto nell'operazione The Keys (LEGGI), che avrebbe ben pensato di inviare una lettera minatoria alla Procura di Catanzaro indirizzata all'allora procuratore Nicola Gratteri e ad un sostituto procuratore. Ma, molto probabilmente, otterrà l'effetto opposto.

Si è infatti conclusa l'indagine sulla lettera svolta dalla Procura di Salerno e dalla Polizia Scientifica, che hanno confrontato la calligrafia del foglio con altre due pagine scritte a penna dall'indagato, risultando pienamente compatibile. Il biglietto era pervenuto in forma anonima al procuratore, e chiedeva - con pesanti allusioni e minacce - la scarcerazione entro la fine del 2023 proprio di Mirarchi.

Il detenuto deve infatti scontare una condanna ad otto anni di reclusione con l'accusaod i aver fatto parte di un sodalizio criminale dedito al traffico ed allo spaccio di droga proprio nell'area del soveratese.

Ma anziché ottenere la libertà, Mirarchi è ora indagato anche per il reato di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso, per il quale è stato chiesto un nuovo arresto che potrebbe tradursi - essendo già in stato di detenzione - in un prolungamento della condanna.