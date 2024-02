Crotone, l’Open Arms lascia il porto dopo il fermo amministrativo di venti giorni

La nave dell' organizzazione non governativa spagnola Open Arms arrivata al porto di Crotone il 20 gennaio (QUI) per uno sbarco di migranti e che era ormeggiata e posta sotto sequestro per venti giorni al porto di Crotone - è ripartita nel primo pomeriggio di oggi lunedì 12 febbraio, in direzione Cipro, più precisamente a Limisso.

Il natante sotto fermo amministrativo aveva anche ricevuto una sanzione per aver ostacolato una motovedetta libica durante il soccorso ad una imbarcazione di profughi, disattendendo le indicazioni del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (QUI).