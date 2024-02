Infiltrazioni mafiose nel settore petrolifero: sequestro di beni per 10 milioni

Un patrimonio dal valore complessivo di ben 10 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a seguito di una mirata indagine svolta sotto il coordinamento della locale Dda e dello Scico. Si tratta di patrimoni riconducibili a tre soggetti, tutti imprenditori reggini operanti nel settore del commercio petrolifero, coinvolti nell'operazione Andrea Doria, meglio nota come Petrolmafie (QUI).

L'operazione (conclusa nell'aprile del 2021) portò al fermo di 23 soggetti, coinvolti a vario titolo in un articolato sistema di frode fisale sulle accise petrolifere, per un giro d'affari di oltre 620 milioni. L'intero sistema si basava su false dichiarazioni al fine di ottenere agevolazioni e sconti, il tutto per evadere Iva ed accise.

IL SISTEMA FRAUDOLENTO

In particolare, l’associazione avrebbe gestito l’intera filiera della distribuzione del prodotto petrolifero dal deposito fiscale fino ai distributori stradali finali, interponendo tra queste due estremità della catena una serie di operatori economici - imprese “cartiera” di commercio di carburante, depositi commerciali e brokers locali - con lo scopo di evadere le imposte in modo fraudolento e sistematico, attraverso l’emissione e l’utilizzo delle citate dichiarazioni di intento.

Le società fittizie avrebbero così garantito fraudolentemente di possedere tutti i requisiti richiesti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, acquistando il prodotto petrolifero senza l'applicazione dell’Iva. Tale prodotto, a seguito di meri passaggi “cartolari” tra le società coinvolte, sarebbe stato ceduto a prezzi concorrenziali ad individuati clienti, in danno, peraltro, degli onesti imprenditori del settore.

I SEQUESTRI

Successivi controlli patrimoniali hanno permesso di evidenziare come gli imprenditori coinvolti avessero delle capacità reddituali spropositate rispetto ai redditi dichiarati, al punto da far scattare - dopo opportune indagini - l'odierno sequestro.

Parliamo di: 1 azienda operante nel settore petrolifero; 7 fabbricati tra le province di Frosinone, Roma e Novara adibiti a vari scopi (capannoni, depositi, uffici); diverse posizioni finanziarie in Germania. Complessivamente, il valore stimato è di 10 milioni di euro.

L'odierna operazione segue un precedente sequestro avvenuto nel maggio del 2023, quando vennero sequestrati ulteriori beni riconducibili ai suddetti imprenditori per un valore complessivo di circa 80 milioni.