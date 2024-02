Santa messa delle ceneri: tanti i fedeli nella Cattedrale di Rossano

Tanti fedeli, nella serata di mercoledì scorso, 14 febbraio, hanno partecipato alla Santa Messa delle Ceneri nella Cattedrale di Rossano.

La funzione religiosa, per l'occasione, è stata presieduta da Mons. Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati) con il clero dell'unità pastorale di Rossano centro. Presente anche Mons. Francesco Milito (Vescovo emerito della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi).

Prima della celebrazione sono state bruciate simbolicamente le palme benedette dell'anno precedente in Piazza Duomo. Nel corso della Santa Messa, poi, sono stati presentati al padre Arcivescovo dieci nuovi catecumeni che fanno parte della Diocesi.

Il catecumeno è una persona che desidera ricevere il sacramento della fede con il battesimo e si prepara a farlo nel modo migliore. Viene istruito nella fede, ascoltando e riflettendo sulla Parola di Dio. Il catecumeno, in questo modo, inizia a percorrere il cammino per unirsi a Cristo e alla Chiesa attraverso la fede ed i sacramenti.

L’Arcivescovo, prima della benedizione finale, ha asperso di cenere il capo di quanti hanno preso parte alla significativa celebrazione eucaristica. Inizia da oggi, dunque, il periodo di Quaresima che porterà alla Settimana Santa di Pasqua.

Una settimana vissuta intensamente dai tanti cittadini e fedeli del luogo. Si inizia con la Domenica delle Palme il 24 marzo fino a Domenica di Pasqua 31 marzo.

Giovedì Santo, dopo la celebrazione della Santa Messa e la lavanda dei piedi agli apostoli, si possono visitare gli altari della reposizione, fino alle 24, allestiti in tutte le chiese della città.

Venerdì Santo, invece, si darà vita, dalle prima luci dell'alba, alle Vie Crucis Viventi (Addolorata, San Nilo, San Bartolomeo e San Domenico) per il centro storico di Rossano in cui il devoto di turno, con la croce in spalla ed a piedi nudi, percorre le XIV Stazioni che rappresentano la Passione di Cristo.

In serata, invece, si assiste alla tradizionale “Processione dei Misteri” con partenza dalla Chiesa dell'Addolorata. Al rientro, come di consueto, ci sarà il messaggio da parte del padre Arcivescovo, dinanzi alla Cattedrale, alla presenza delle diverse autorità civili e militari, ma anche dei numerosi fedeli ed emigrati legati, ancora oggi, ai riti religiosi del proprio luogo.

Sabato Santo, dopo la meditazione dinanzi al Cristo deposto all'interno della Chiesa dell'Addolorata, ci sarà la veglia di Pasqua, con inizio alle ore 22, nella Cattedrale di Rossano. I tanti cittadini e fedeli, infine, sono invitati a partecipare ai diversi e significativi appuntamenti religiosi in occasione della Settimana Santa di Pasqua.